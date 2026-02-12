Roma, 12 feb. (Adnkronos) - E' morta a 91 anni Giovanna Sensi, la madre dell'ex governatrice del Lazio Renata Poverini. "La mia Mamma non c'è più. Resta il suo grande amore", scrive su Facebook la sindacalista ed ex deputata, che per dare l'addio alla madre posta sui social la foto della festa di 90 anni, celebrata insieme il 28 giugno 2024.
Morta la madre di Renata Polverini, l'addio social: "Resta il suo grande amore"
12 febbraio, 2026 • 13:03
