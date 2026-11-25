

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi parte un tavolo sulla ricerca clinica che vuole essere un luogo dove mettere in collaborazione pubblico e privato, istituzioni, associazioni, pazienti, università; una visione insomma multidisciplinare su un tema centrale come quello della ricerca clinica, che non è solo investimento in innovazione, in nuove cure, nuove terapie, ma è anche cura verso quei cittadini che oggi non hanno appunto delle cure, ma essendo reclutati in questi trials clinici possono trovare delle risposte terapeutiche, in alcuni casi anche salvavita". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia nel corso della presentazione dell’Osservatorio nazionale per la Ricerca clinica e l’accesso all’innovazione.

"Negli ultimi anni abbiamo perso competitività internazionale e trials clinici a favore dell'Asia e degli Stati Uniti di Trump. Serve, invece, fare squadra per mettere in avanti l'originalità del nostro Paese: la Lombardia da sola esprime il 50% dei trial clinici italiani e ha tra i più importanti Istituti di ricerca a carattere scientifico italiani. Da qui l'idea di stare a Roma, nella sede però di Regione Lombardia, e creare una collaborazione che dai territori arriva a livello nazionale", ha aggiunto.

