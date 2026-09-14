

Belluno, 14 set. (Adnkronos) - Un escursionista di 43 anni è morto, scivolando in un canale, sotto al Rifugio Coldai nel Bellunese. E' accaduto nella notte e a lanciare l'allarme sono stati i compagni preoccupati perché l'uomo, uscito a fare foto verso la mezzanotte, non era rientrato e il cellulare squillava senza risposta. Allertati Soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri. Una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo dell'uomo, poi recuperato con l'elisoccorso.

