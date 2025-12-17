

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "La nuova classificazione intende valorizzare e concentrare le risorse disponibili sulle zone autenticamente montane, dando attuazione all’articolo 44 della Costituzione, che prevede provvedimenti a favore delle zone 'Montane', non certo delle parzialmente montane o persino prevalentemente pianeggianti, come sembrerebbero volere gli interroganti". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione del Pd. "La legge 131/2025 -ha spiegato l'esponente del Governo- prevede la classificazione dei Comuni montani sulla base dei criteri altimetrico e della pendenza. L’obiettivo, dichiarato dallo stesso legislatore, è quello di ridurre l’attuale elenco di oltre 4mila Comuni, che contiene realtà quali Roma e Bologna che, con un’altimetria media rispettivamente di 67 e 82 metri, non hanno certo le caratteristiche geografiche della montagna".

"Sulla base dei nuovi criteri, saranno montani 2.844 Comuni, distribuiti in modo equilibrato tra le diverse zone del Paese. In particolare, il secondo criterio (altimetria media superiore ai 500 metri) intende valorizzare la dorsale appenninica e le isole, inserendo ulteriori Comuni che tipicamente non raggiungono l’altimetria dell’arco alpino. Il terzo criterio prende poi in considerazione la situazione specifica dei 21 Comuni interclusi; preannuncio sin d’ora la disponibilità del Governo a includere, nel confronto con gli Enti territoriali, ulteriori peculiari situazioni di interclusione, per giungere ad un totale di quasi 2.900 comuni montani.

"Se è vero che oltre 1100 Comuni non saranno più qualificati come montani, questi stessi -ha concluso Calderoli- sono i Comuni che sinora impropriamente hanno fruito dei vantaggi previsti per la montagna, sottraendo risorse alle zone realmente montane che sono le uniche legittimate a protestare sul come siano state gestite le risorse della montagna da 73 anni fa ad oggi".

