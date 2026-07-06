Bruxelels, 6 lug. (Adnkronos) - "Le decisioni sulle regole e sulle questioni sportive spettano agli organismi sportivi, non ai politici". Lo dichiara via social il commissario Ue allo Sport Glenn Micallef a proposito della sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun, poi revocata dalla Fifa in seguito all'intervento del presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che influenzare le decisioni sportive "minerebbe l'autonomia dello sport". Micallef sottolinea che lui stesso, come tifoso, ritiene che la sospensione sia stata una decisione sbagliata, ma esorta a concentrare l'attenzione "sulle vere sfide di governance che lo sport deve affrontare, inclusa la strumentalizzazione dello sport a fini politici".
Mondiali: Ue, 'decisioni spettano a organismi sportivi, non politici'
6 luglio, 2026 • 11:13
Bruxelels, 6 lug. (Adnkronos) - "Le decisioni sulle regole e sulle questioni sportive spettano agli organismi sportivi, non ai politici". Lo dichiara via social il commissario Ue allo Sport Glenn Micallef a proposito della sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun, poi revocata dalla Fifa in seguito all'intervento del presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che influenzare le decisioni sportive "minerebbe l'autonomia dello sport". Micallef sottolinea che lui stesso, come tifoso, ritiene che la sospensione sia stata una decisione sbagliata, ma esorta a concentrare l'attenzione "sulle vere sfide di governance che lo sport deve affrontare, inclusa la strumentalizzazione dello sport a fini politici".