

(Adnkronos) - Il Belgio batte il Senegal per 3-2 con una clamorosa rimonta nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e vola agli ottavi. Sotto 0-2 all'86', i Diavoli Rossi pareggiano nel finale dei tempi regolamentari con 2 gol in 120 secondi e completano l'impresa alla fine dei supplementari con il rigore di Tielemans.

Il Senegal vede sfuggire gli ottavi di finale dopo un match giocato alla perfezione per 85 minuti. La selezione africana domina per larghi tratti, con un ritmo forsennato che si rivela insostenibile per il Belgio. Il vantaggio, dopo un palo clamoroso colpito da Sarr, strameritato arriva al 25'. Cross da sinistra, Sarr decolla e di testa centra il secondo legno della sua giornata: Diarra piomba sul pallone, tap-in vincente e 1-0. Il Belgio non c'è e il Senegal raddoppia al 51' con Sarr. Lunghissimo lancio di Jakobs, l'attaccante controlla di petto e con un destro potentissimo fulmina Courtois: 2-0. Il Belgio cambia tutto, l'ingresso di Lukaku rianima la squadra che gradualmente conquista campo. La porta senegalese rischia poco o nulla fino all'86'. Cross basso da destra, Lukaku è puntuale sul primo palo: 1-2.

Passano 120 secondi e la rimonta è realtà. Sul cross dalla trequarti, l'uscita di Diaw è disastrosa: Tielemans ruba il tempo al portiere, colpo di testa e palla in rete per il 2-2 all'88'. Si va ai supplementari e alla fine dell'overtime arriva il verdetto. Camara azzoppa Tielemans su un cross basso da sinistra, il Var richiama l'arbitro Martinez. Il direttore di gara assegna il rigore al 125', Tielemans non trema dal dischetto: gol e doppietta, il Belgio vince 3-2 con una rimonta incredibile.





Il Belgio affronterà agli ottavi chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia.





