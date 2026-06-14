

Tijuana, 14 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha ribadito che la Fifa deve garantire che negli stadi dei Mondiali venga esposta solo la bandiera iraniana, dato che gli iraniani della diaspora potrebbero voler sventolare bandiere dell'opposizione durante le partite della nazionale iraniana negli Stati Uniti. L'Iran, atteso a Los Angeles domenica, affronterà la Nuova Zelanda lunedì nella sua partita d'esordio ai Mondiali.

"La Fifa è responsabile secondo i protocolli", ha dichiarato Taj all'Afp, in merito alla questione delle bandiere durante una sessione di allenamento della nazionale iraniana a Tijuana, in Messico. "Uno di questi protocolli prevede che la bandiera ufficiale di un Paese debba essere presente nello stadio". La prima partita della nazionale iraniana di lunedì potrebbe essere tesa, poiché Los Angeles, a volte soprannominata Tehrangeles, ospita la più grande diaspora iraniana al mondo, e una parte consistente dei suoi membri è contraria alla Repubblica Islamica. Diverse organizzazioni hanno in programma di manifestare lunedì intorno allo stadio, sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella utilizzata prima della Rivoluzione Islamica. Il vessillo verde, bianco e rosso raffigurava un leone e un sole. Alcuni manifestanti potrebbero anche entrare nello stadio e fischiare l'inno nazionale iraniano, come accaduto in Qatar nel 2022.



Teheran ha avvertito questa settimana che una simile eventualità sarebbe inaccettabile. Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali ha avvertito che l'Iran sarà particolarmente vigile riguardo a "bandiere e slogan", minacciando di interrompere la partita qualora venissero esposti simboli ostili alla Repubblica Islamica. Il regolamento Fifa vieta qualsiasi oggetto "politico" negli stadi. Tuttavia, la sua applicazione è stata incoerente nei tornei precedenti e nessuno sa come verranno trattati gli avversari in possesso di biglietti. "Abbiamo presentato alla Fifa la bandiera ufficiale del nostro Paese, sta lavorando per risolvere i problemi e si è dimostrata collaborativa", ha aggiunto il signor Taj.

"Tuttavia, sono riusciti a risolvere alcuni problemi, mentre altri restano irrisolti. Speriamo che la situazione migliori in futuro", ha aggiunto. Queste incertezze sull'accoglienza del Team Melli si aggiungono alla pressione che grava sulla squadra dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Con il conflitto innescato dagli attacchi israelo-americani contro l'Iran del 28 febbraio, Teheran ha mantenuto dubbi sulla partecipazione della Nazionale ai Mondiali fino all'ultimo. Gli Stati Uniti si sono rifiutati di concedere i visti a circa quindici membri dello staff tecnico e la squadra, all'ultimo minuto, ha allestito il proprio campo base a Tijuana, in Messico, uno dei tre paesi co-organizzatori dell'evento insieme agli Usa e al Canada, anziché a Tucson, in Arizona.

