

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - Carlo è il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. In Vaticano il primo incontro, con svolta storica, tra Carlo e Papa Leone. "Benvenuto": il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell'inizio del colloquio privato. "I'm thrilled", replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero.

Al momento dello scambio dei doni, re Carlo ha donato a Leone una grande fotografia in argento che ritrae la coppia reale e una icona di S. Edoardo confessore. A sua volta, il Papa ha omaggiato il re con una riproduzione del mosaico di Cristo Pantocratore che si trova nella cattedrale di Cefalù.

Nel Palazzo Apostolico Vaticano, Leone XIV ha ricevuto in udienza il Re Carlo III del Regno Unito, accompagnato dalla consorte, la Regina Camilla. Successivamente, re Carlo III si è incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, nell’esprimere apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, si è avuto uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di comune interesse, quali la tutela dell’ambiente e la lotta alla povertà. Particolare attenzione è stata rivolta all’impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza di fronte alle sfide globali. Infine, richiamando la storia della Chiesa nel Regno Unito, non è mancata una riflessione congiunta sulla necessità di continuare a promuovere il dialogo ecumenico”, fa sapere il Vaticano.

Poi il momento storico in Cappella Sistina: Carlo diventa il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. Prevost ha presieduto una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale hanno partecipato re Carlo e Camilla. Ad affiancare il pontefice l’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, che ha accompagnato i reali nella visita in Vaticano: si tratta della seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che non è presente in Vaticano in quanto Sarah Mullally prenderà possesso dell’arcidiocesi a marzo 2026.

La preghiera comune è stata allietata dalle voci di tre cori. Per l’occasione in Vaticano sono arrivate le voci bianche del Chapel Royal Choir che si esibisce nella cappella reale del palazzo di St James’s, e il coro della cappella di St George a Windsor, che hanno cantato assieme al coro della cappella Sistina.

"Pregheranno assieme papa Leone XIV, l’arcivescovo di York Stephen Cottrell e i Reali, in quella che si può definire un’Ora Media, guidati dal tema di Dio creatore visto che nel 2025 sono anche i 10 anni della Laudato Si", aveva spiegato monsignor Flavio Pace raccontando l'evento storico. "E le musiche scelte - aveva spiegato ancora - rifletteranno l’intento ecumenico: l’inno di Sant’Agostino ma nella traduzione di San John Henry Newman, convertitosi al cattolicesimo, che sarà proclamato Dottore della Chiesa da Leone XIV l’1 novembre alla presenza di una nutrita delegazione della Chiesa d’Inghilterra".

Successivamente nella Sala Regia del Palazzo Apostolico si è svolto un incontro con personalità, associazioni e aziende impegnate nella tutela della casa comune, con uno scambio di orchidee bianche tra il Papa e re Carlo. Si tratta di orchidee Cymbidium, un genere di pianta che vive in qualsiasi tipo di clima, dal più mite a quello più rigido. Il gesto simbolico a significare l'intesa comune nella cura del creato.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, Carlo e Camilla visiteranno la tomba di San Paolo e a Carlo sarà conferito il titolo di Royal Confrater ('confratello reale') nella Basilica di San Paolo fuori le Mura come riconoscimento del legame spirituale tra il capo della Chiesa anglicana e il romano Pontefice: nel coro monastico verrà disposto uno scranno che sarà riservato al re britannico.

In cambio, con l’approvazione del re, del decano e dei canonici del Collegio di San Giorgio di Windsor, è stato offerto a papa Leone XIV di diventare 'Papal Confrater' della Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, e il Papa ha accettato.

Lo scambio di titoli è di fatto un riconoscimento di comunione spirituale e del cammino che la Chiesa d’Inghilterra (di cui re Carlo è governatore supremo) e la Chiesa cattolica romana hanno percorso negli ultimi 500 anni. Previsto inoltre anche uno scambio di onorificenze: re Carlo conferirà al Papa l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Bath (l’Ordine tradizionalmente conferito ai capi di Stato). Il Pontefice consegnerà invece al re l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con Collare dell’Ordine Piano. Leone XIV conferirà inoltre alla regina l’onorificenza di Dama di Gran Croce dello stesso Ordine.

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati nel pomeriggio di ieri all'aeroporto di Ciampino, formalmente accolti da rappresentanti della Santa sede per la visita di Stato presso il Vaticano, spiega una nota condivisa da Buckingham Palace.

In particolare, i reali sono stati accolti in aeroporto dall'ambasciatore di Sua Maestà presso la Santa Sede, Christopher Trott, dal vice capo Missione presso la Santa Sede, Anabel Inge e dal responsabile dell'Ufficio del Protocollo della Città del Vaticano, Monsignor Javier Domingo Fernandez González e e dal Nunzio Apostolico emerito, l'Arcivescovo Francesco Canalini.

L'ultima visita di re Carlo e della regina Camilla alla Santa Sede risale ad aprile, quando hanno avuto un incontro privato con Papa Francesco poco prima della sua morte. I reali erano stati ricevuti dal Pontefice a Casa Santa Marta durante la loro visita di Stato in Italia.

Re Carlo, in qualità di principe di Galles, aveva già visitato la Santa Sede in cinque occasioni: nell'aprile 1985, nell'aprile 2005 per i funerali di Papa Giovanni Paolo II, nell'aprile 2009, nell'aprile 2017 e nell'ottobre 2019 per la canonizzazione del Cardinale John Henry Newman.

La regina Camilla, in qualità di duchessa di Cornovaglia, ha accompagnato Sua Maestà nelle visite dell'aprile 2009 e dell'aprile 2017. Come principe di Galles, Sua Maestà è stato ricevuto da Papa Benedetto XVI durante la visita del 2009 e da Papa Francesco durante le sue visite del 2017 e del 2019. Sua Maestà ha anche incontrato Papa Giovanni Paolo II a Canterbury nel 1982.



