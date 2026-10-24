

Soelden, 24 ott. (Adnkronos) - La statunitense Paula Moltzan ha vinto lo slalom Gigante di Soelden, prova di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027. L'americana quinta dopo la prima manche ha scalato posizioni e si è aggiudicata il suo primo successo in carriera, in 2.14.82 davanti di appena un centesimo all'albanese Lara Colturi e alla tedesca Emma Aicher.

Solo settima l'altra campionessa americana Mikaela Shiffrin, prima dopo la prima manche, che chiude solo settima. Quarta la svedese Sara Hector, mentre ha chiuso con un'ottima quinta posizione la prima delle azzurre, Asja Zenere, (+0"72) 16esima dopo la prima frazione e quindi con 11 posizioni recuperate. Chiudono a punti anche le altre due azzurre Lara Della Mea e Alice Pazzaglia, rispettivamente 18esima (+1"73) e 29esima (+3"58).

