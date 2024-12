Chisinau, 27 dic. (Adnkronos) - Il parlamento moldavo, controllato da legislatori filo-occidentali, ha approvato una strategia di difesa decennale volta ad aumentare la spesa per la difesa nell'ambito degli sforzi per l'adesione del Paese all'Unione Europea. Il ministro della Difesa Anatolie Nosatii ha presentato la strategia, che mira ad aumentare la spesa all'1% del prodotto interno lordo del Paese entro il 2030.

L'opposizione filorussa in parlamento ha definito la decisione "contro Mosca" come "inutile", date le piccole dimensioni della Moldova e la sua limitata capacità militare.