

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Prendiamo atto con soddisfazione che si è esaurita la penosa e ridicola polemica sulla lapide che ricorda gli Estensi, apposta sulla facciata dell'Accademia militare, elogiata nella forma dalla Soprintendenza che ne ha sottolineato l'effetto riequilibratore tra la parte destra e quella sinistra dell'ex Palazzo Ducale e approvata nel testo da tutti quelli che conoscono la storia di Modena dal 1859 al 1861". Lo afferma Carlo Giovanardi, presidente del Comitato 'Una lapide per i duchi'.

"Giulia Manzini ha però giustamente osservato -aggiunge Giovanardi- che a Modena il Museo del Risorgimento è chiuso dal 1990 ed al suo posto attualmente c'è la sede del 'Consorzio per il Festival/Filosofia', a sinistra dell'entrata principale di Piazza Sant' Agostino. Sembra che nelle intenzioni della direttrice delle Gallerie estensi, Alessandra Necci, che sta valorizzando in maniera straordinaria il nostro patrimonio culturale, il Consorzio dovrebbe trovare collocazione nella sede allargata dei nostri Musei all'ex Ospedale Estense in corso di ristrutturazione in viale Vittorio Veneto; tutto il materiale del nostro Risorgimento, attualmente in Magazzino, dovrebbe avere analoga sorte, perché al posto lasciato libero dal Festival/Filosofia sarebbe prevista una struttura per l'accoglienza e l'orientamento dei visitatori".

"Mi domando se invece, proprio per l' importanza che il Risorgimento ha avuto nella storia modenese, non sia possibile ripristinare il Museo del Risorgimento nella sua sede originale -conclude Giovanardi- o comunque nella storica Sede dei Musei di piazza Sant'Agostino".

