

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Turnbull & Asser, la storica camiceria e casa di abbigliamento britannica fondata 140 anni fa, ha nominato il rinomato designer italiano Roberto Menichetti Direttore Creativo. Questa nomina, si legge in una nota, "segna un momento significativo nella storia della maison, che continua a unire un orgoglioso patrimonio artigianale a una visione contemporanea dell’eleganza". Nel suo ruolo, Menichetti supervisionerà la direzione creativa di tutto il guardaroba Turnbull, dalle camicie, agli abiti, capispalla e accessori su misura. Roberto Menichetti avrà inoltre un ruolo chiave nello sviluppo di nuove sinergie e iniziative di design che valorizzino la reputazione della casa per la qualità senza compromessi e l’eleganza senza tempo.

Nato negli Stati Uniti e cresciuto in Italia, Menichetti ha sviluppato una prospettiva internazionale che ha definito la sua straordinaria carriera. Ha iniziato a Parigi al fianco di Claude Montana in giovane età, prima di entrare a far parte del Gft (Gruppo Finanziario Tessile), allora leader nella gestione delle licenze per grandi maison di moda come Valentino e Armani. Successivamente, l’amministratore delegato di Gft, Roland Böhler, lo ha scelto per entrare in Jil Sander negli anni ’90, dove ha lanciato la collezione uomo, consolidando la sua reputazione per le linee pure e le forme raffinate.

Menichetti ha poi guidato la rinascita di Burberry, ringiovanendo l’immagine del marchio e quasi decuplicandole vendite in un periodo cruciale di trasformazione. Ha modernizzato il celebre motivo 'check' e lo ha reintrodotto in una versione nuova e duratura, con il sostegno dell'allora presidente di Burberry, Victor Barnett. In seguito è stato Direttore Creativo di Céline e consulente per diverse prestigiose maison, da Cerruti a Ballantyne. Conosciuto per la sua filosofia 'essenzialista' - "Cerco l’essenza della forma, rifiutando lo spettacolo della moda" - Menichetti porta un approccio scultoreo alle proporzioni e ai materiali che è diventato un segno distintivo della sua carriera.

Oltre a lavorare sul design, Menichetti collaborerà con gli artigiani altamente qualificati di Turnbull & Asser nei laboratori di Gloucester e Londra, concentrandosi sull’innovazione nello sviluppo dei tessuti, sulle pratiche sostenibili e sulle tecniche sartoriali su misura. "Porterà un valore inestimabile alla maison grazie al suo, internazionalmente riconosciuto, approccio unico e quasi maniacale a forme e posture riflesse nei suoi modelli, concepiti e calibrati per le generazioni moderne. L’obiettivo è rafforzare la presenza globale di Turnbull & Asser rimanendo fedele alla sua ancestrale eredita' legata al mondo di Jermyn St", sottolinea il gruppo.

Turnbull & Asser, rileva Roberto Menichetti, Direttore Creativo di Turnbull & Asser, "rappresenta più di un marchio; è un’espressione vivente dello stile e dell’eleganza britannici, costruita con cura nel corso delle generazioni. È straordinario che la maison abbia preservato così fedelmente la propria identità, rimanendo inattaccata dalle mode passeggere, e che l’abbia condotta fino ai giorni nostri con dedizione sotto la guida di James e della sua famiglia. Essere incaricato del suo futuro creativo è per me un onore e una responsabilità. La mia filosofia è sempre stata quella di cercare l’essenza della forma — chiarezza, proporzione e atemporalità — piuttosto che il rumore delle tendenze passeggere. In Turnbull & Asser, questa filosofia incontra un’eredità artigianale senza eguali. La mia visione è quella di mantenere e proteggere questa tradizione introducendo al contempo innovazioni discrete che permettano alla sua voce di continuare a risuonare tra i clienti più esigenti del mondo".

La nomina di Roberto, commenta James Fayed, Presidente di Turnbull & Asser, "riflette la nostra ambizione di infondere nuova energia al nostro guardaroba, rimanendo fedeli all’artigianalità che definisce Turnbull & Asser da oltre un secolo. La sua comprovata capacità di modernizzare le case storiche rispettandone il Dna lo rende il partner ideale per il futuro. Quel futuro continua a essere plasmato dalla maestria dei nostri artigiani a Londra e Gloucester e dalla nostra costante convinzione nel valore del ‘Made in England’. Siamo certi che l’esperienza internazionale di Roberto e la sua comprovata leadership creativa garantiranno il successo e la crescita continua della nostra maison".

