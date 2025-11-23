

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Esprimo il mio sincero cordoglio per la scomparsa di Loris Rispoli, uomo determinato e instancabile nel suo impegno per la verità e la giustizia dopo la tragedia del Moby Prince. La sua voce, ferma e coraggiosa, ha trasformato il dolore in memoria e responsabilità giuridica, lasciando un’eredità che ci richiama ogni giorno al dovere di non dimenticare. Oggi sono vicino alla sua famiglia e a tutti i familiari delle vittime, con l'impegno di proseguire il lavoro di Loris". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in una nota.

