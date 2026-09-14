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Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il Gruppo Magis aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità con due iniziative dedicate ai propri dipendenti pensate per promuovere una mobilità casa-lavoro più sostenibile, anche in occasione del Bike to Work Day, la Giornata Internazionale che ricorre il 18 settembre.

Il 16 settembre torna nelle sedi del Gruppo il 'Muoviamoci Bene Day', giunto alla sua seconda edizione. Per l'occasione, a tutti i collaboratori e le collaboratrici che raggiungeranno il posto di lavoro senza utilizzare l'automobile sarà offerta una colazione in azienda: un piccolo gesto per premiare le scelte di mobilità sostenibile e per sensibilizzare l'intera comunità aziendale sui benefici degli spostamenti a basso impatto. La prima edizione dell'iniziativa aveva già registrato un'ottima partecipazione, con oltre 150 persone coinvolte tra le sedi di Verona e Vicenza: un risultato che il Gruppo punta quest'anno a confermare e superare.

Proprio la mattina del 18 settembre, in occasione del 'Bike to Work Day', Gruppo Magis presenterà ai colleghi interessati, tramite un webinar dedicato, la 'Magis Bike Challenge', la nuova sfida aziendale che invita a scegliere la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. Lo slogan scelto per l'iniziativa è: 'Accetta la sfida: vai al lavoro in bici!'. La Challenge prenderà il via il 1° ottobre 2026 e si concluderà il 30 giugno 2027. Non sarà soltanto una competizione individuale tra colleghe e colleghi perché il contributo di ogni partecipante concorrerà a generare un impatto positivo sull'ambiente e sulla qualità della vita quotidiana. Al termine della competizione, infatti, tutti i chilometri complessivamente percorsi in bicicletta dai partecipanti saranno convertiti nella corrispondente quantità di anidride carbonica non immessa in atmosfera e il Gruppo Magis si impegnerà a piantumare nei comuni di Verona e Vicenza un numero di alberi in grado di assorbire la quantità equivalente di CO2. Meno emissioni grazie all’utilizzo della bicicletta e più alberi capaci di assorbire anidride carbonica: un doppio beneficio per l'ambiente e per i territori in cui il Gruppo opera.

“Promuovere comportamenti più sostenibili significa innanzitutto creare le condizioni perché ciascuno possa contribuire, attraverso le proprie scelte quotidiane, a un cambiamento più ampio - osserva Federico Testa, presidente di Magis - Con il Muoviamoci Bene Day e la Magis Bike Challenge vogliamo coinvolgere direttamente le nostre persone, trasformando la mobilità casa-lavoro in un’occasione concreta di sensibilizzazione e di partecipazione. La forza di iniziative come queste sta proprio nella capacità di sommare tanti piccoli gesti individuali per generare un risultato collettivo, a beneficio dell’ambiente e dei territori in cui viviamo e operiamo. È questo, in fondo, il significato di Magis: fare di più, insieme”.

“La mobilità cittadina si costruisce anche grazie al fondamentale contributo di chi, ogni giorno, fa impresa sul nostro territorio. Il fatto che realtà come Magis abbiano scelto di investire in questa direzione, affiancandosi ad altre aziende che hanno già intrapreso lo stesso percorso, rappresenta un segnale importante”, dice Tommaso Ferrari, assessore alla mobilità del Comune di Verona.

Per Cristiano Spiller, assessore alla mobilità del Comune di Vicenza, “la Settimana Europea della Mobilità è l’occasione per sperimentare iniziative e nuove forme di mobilità, da tradurre poi in comportamenti quotidiani. È davvero lodevole che anche importanti aziende come Magis si pongano questo tema e sviluppino iniziative per i propri dipendenti, perché favorire un cambio modale verso spostamenti sempre più sostenibili genera un beneficio non solo individuale ma anche collettivo: riduce il traffico e la pericolosità sulle strade, fa bene all’ambiente e alla salute delle persone”.

