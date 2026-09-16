

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Il trasporto ferroviario regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato sempre più flessibile che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile. Quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzione, come il bus del trasporto pubblico locale, taxi, bike, car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del Regionale di Trenitalia verso una scelta di mobilità sostenibile”. Così Maria Giaconia, responsabile operations Regionale di Trenitalia, in occasione della nuova edizione di Eco - Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

“Oggi abbiamo voluto premiare la fedeltà di chi sceglie il treno nei propri spostamenti. Non solo gli spostamenti casa-lavoro, ma anche gli spostamenti del tempo libero. Abbiamo la nostra carta fedeltà X-Go che è acquistabile gratuitamente iscrivendosi sul nostro sito o sull'app e abbiamo voluto premiare chi nel Lazio ha fatto più viaggi ed è un iscritto X-Go”, conclude.

