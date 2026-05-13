

Milano, 13 mag,(Adnkronos) - “Oggi la vera sfida è costruire un ecosistema della mobilità integrato, interoperabile e digitale. L’innovazione non può restare confinata dentro le singole aziende, ma deve diventare sistema, mettendo in rete dati, tecnologie e servizi per offrire ai cittadini e alle imprese un’esperienza di mobilità più semplice ed efficiente. Innovazione, digitalizzazione e integrazione sono le direttrici strategiche su cui dobbiamo accelerare, superando frammentazioni e semplificando i processi per ridisegnare l’attuale sistema operativo”. Così Elio Catania, Presidente di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano.

