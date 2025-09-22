

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il governo sarà in aula il 2 ottobre prossimo per le comunicazioni sulla situazione a Gaza. Abbiamo chiesto insieme alle altre opposizioni con insistenza questo momento di discussione che secondo noi è non rinviabile e arriva fin troppo tardi". Lo dice la capogruppo di Avs Luana Zanella.

