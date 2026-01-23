

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Trump ha detto che Meloni vuole entrare nel suo Board of Peace. La premier ci dica: è vero o no? Davvero intende sperperare un miliardo di euro degli italiani in un club privato che nulla ha a che vedere con la pace a Gaza, invece di investirli in sanità, scuola e istruzione? E per farlo è anche disposta a mettere mano alla Costituzione?”. Così in una nota Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.

