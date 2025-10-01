

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Ho avuto modo di ascoltare e vedere alcuni passaggi della cerimonia istituzionale del comune di Reggio Emilia con Francesca Albanese. Ho trovato gravi le parole pronunciate da Albanese, e offensive per il tono e il modo con cui sono state espresse. Resto convinta che non è così che si difendono le ragioni del popolo palestinese e non è alimentando visioni settarie che si costruisce un cammino per un futuro di pace". Così la senatrice del Pd Sandra Zampa.

