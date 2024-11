Tel Aviv, 14 nov. (Adnkronos) - Israele sta portando avanti sforzi per raggiungere un cessate il fuoco in Libano come primo "regalo" della sua politica estera per la nuova amministrazione Trump. Lo riporta il Washington Post , citando funzionari israeliani.

"C'è un accordo sul fatto che Israele regalerà qualcosa a Trump... che a gennaio ci sarà un'intesa sul Libano", ha detto al giornale statunitense un funzionario israeliano. La notizia è stata diffusa dopo che domenica il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nel suo resort Mar-a-Lago in Florida.