

Washington, 9 ott. (Adnkronos) - "È urgentemente necessario un accesso umanitario illimitato per fornire cibo e assistenza salvavita". Lo ha scritto su X Cindy McCain, direttrice del Programma alimentare mondiale (Wfp), unendosi all'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per un cessate il fuoco immediato a Gaza. "Il Wfp è sul campo ed è pronto a intensificare le operazioni, ma dobbiamo agire ora: non c'è tempo da perdere", ha aggiunto.

In precedenza, Guterres aveva accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco e aveva affermato che "deve essere garantito l'ingresso immediato e senza ostacoli a Gaza di forniture umanitarie e materiali essenziali".

