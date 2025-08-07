

Gaza, 7 ago. (Adnkronos) - "Gaza è senza cibo e senza tempo". Lo ha scritto su X Cindy McCain, direttrice del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp), aggiungendo che "non si può risolvere la crescente fame con i lanci aerei. L'unico modo per far arrivare il cibo, nella quantità necessaria, è via terra. Non possiamo permetterci di aspettare: Gaza è senza cibo e senza tempo".

