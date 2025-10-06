

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il governatore De Pascale sostenga il prefetto di Bologna che ha giustamente dichiarato di voler vietare una manifestazione che inneggia al terrorismo". Così il presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali.

"È ora che anche chi guida la regione Emilia-Romagna - prosegue - e che dovrebbe operare per affermare sempre e comunque i valori di libertà e democrazia come stabilisce il nostro statuto regionale, si dissoci senza se e senza ma rispetto a chi sostiene apertamente un’organizzazione terroristica universalmente riconosciuta come tale".

"Il 7 ottobre 2023 Hamas non ha compiuto un atto di resistenza simile alle azioni che hanno contribuito a liberare il nostro Paese dal nazismo e dal fascismo, ma un’orribile strage terroristica figlia del regime fanatico e illiberale che propone. Le istituzioni devono essere unite nel condannare questi filo terroristi e non filo palestinesi che giustamente il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito cattivi maestri", conclude.

