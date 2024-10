Mosca, 23 ott. (Adnkronos) - Il vice capo del politburo di Hamas, Musa Abu Marzuk, è arrivato a Mosca in visita. Lo ha riferito una fonte diplomatica alla Ria Novosti, aggiungendo che Marzuk ha in agenda diversi incontri. Ieri, il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, era arrivato a Kazan per il vertice dei Brics.