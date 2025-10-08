Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Persone e personalità testimoni della Shoah, come Liliana Segre, hanno più di tutti diritto - se lo decidono - di prendere la parola. E tutti il dovere di ascoltare, con rispetto. Grazie, Liliana, per lo straordinario esempio di coraggio, lucidità, contro ogni forma di odio". Lo scrive sui social il senatore Pd, Walter Verini.
Mo: Verini, 'Segre ha più diritto di tutti di prendere parola'
8 ottobre, 2025 • 14:43
Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Persone e personalità testimoni della Shoah, come Liliana Segre, hanno più di tutti diritto - se lo decidono - di prendere la parola. E tutti il dovere di ascoltare, con rispetto. Grazie, Liliana, per lo straordinario esempio di coraggio, lucidità, contro ogni forma di odio". Lo scrive sui social il senatore Pd, Walter Verini.