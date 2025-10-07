Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Grazie, presidente Mattarella per le parole sul 7 ottobre. Pagina orrenda e incancellabile di ferocia e antisemitismo. Niente può giustificare gli orribili eccidi di Gaza da parte del Governo Netanyahu. Ma solo cieco estremismo può occultare il 7 ottobre". Lo scrive su X il senatore del Pd Walter Verini.
Mo: Verini (Pd), 'niente giustifica eccidi Gaza, ma solo estremismo può occultare 7 ottobre'
7 ottobre, 2025 • 11:14
