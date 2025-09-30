Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Vero: come fidarsi di Trump, del criminale Netanyahu e tantomeno dei terroristi di Hamas? Ma la penso come Sanchez: 'Benvenuta la proposta di pace per Gaza promossa dagli Usa. Cessi violenza, finiscano sofferenze, immediata liberazione ostaggi, subito accesso aiuti umanitari". Lo scrive su X il senatore del Pd Walter Verini.
Mo: Verini (Pd), 'appoggio proposta Usa, urgenza cessate il fuoco'
30 settembre, 2025 • 11:23
