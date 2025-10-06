

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Nel clima pesante e inaccettabile di fenomeni di antisemitismo che per nessuna ragione possono essere sottovalutati e che sempre vanno denunciati come spia di intolleranza che corrode il nostro discorso pubblico e le nostre democrazie, penso che il nome di Liliana Segre abbia un valore assoluto e unificante per tutti: rappresenta i valori della nostra Costituzione, e non smetteremo mai di essere grati al presidente Mattarella per averla nominata senatrice a vita, proprio perché non vi sia mai oblio su quello che furono le leggi razziali e sui rischi attuali di nuovi rigurgiti razzisti e di discriminazione". Così il senatore Francesco Verducci, vice presidente della commissione straordinaria per il contrasto del linguaggio d’odio, delle discriminazioni e dell’intolleranza.

"Per tutto questo, penso che per Liliana Segre valgano solo le parole da lei pronunciate e non altro. E che sarebbe importante non utilizzare né strumentalizzare la sua figura nel dibattito interno politico quotidiano, innanzitutto per rispetto alla sua figura e ai valori universali di contrasto all'odio che lei rappresenta", conclude.

