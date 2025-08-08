

Londra, 8 ago. (Adnkronos) - "Non abbiamo alcuna intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. Non è chiaro quale sia lo scopo del riconoscimento di uno Stato palestinese quando non esiste un governo. Non siamo d'accordo con la Gran Bretagna sugli obiettivi in Medio Oriente, ma ne parleremo". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance prima dell'inizio del suo incontro ufficiale con il ministro degli Esteri del Regno Unito David Lammy, aggiungendo che gli obiettivi del presidente Donald Trump in Medio Oriente sono lo "sradicamento" di Hamas e l'alleviamento della crisi umanitaria a Gaza.

