

Washington, 26 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler fornire servizi consolari in loco in due insediamenti israeliani in Cisgiordania. La decisione è stata criticata dai funzionari palestinesi come "una chiara violazione del diritto internazionale". In un post su X, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha affermato che, nell'ambito di un'iniziativa per celebrare il 250mo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, domani fornirà agli americani i servizi di passaporto di routine nell'insediamento di Efrat in Cisgiordania "solo per un giorno".

Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967, sono illegali, secondo il diritto internazionale. Efrat, circa 12 km a sud di Gerusalemme, ospita circa 12.000 israeliani. La Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro dell'Autorità Nazionale Palestinese ha affermato in una nota che l'iniziativa "costituisce una chiara violazione del diritto internazionale e, riferendosi a Israele, un palese favoreggiamento delle autorità di occupazione".

Mu'ayyad Shaa'ban, il capo della Commissione, ha affermato che questa decisione "consolida la realtà degli insediamento che mina la possibilità di istituire uno Stato palestinese indipendente e sovrano". Hamas l'ha definita "un precedente pericoloso" e un "riconoscimento pratico della legittimità degli insediamenti e del controllo dell'occupazione sulla Cisgiordania". L'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha affermato che nei prossimi mesi saranno disponibili strutture simili che offrono servizi consolari in un secondo insediamento israeliano, Beitar Illit, nonché nella città palestinese di Ramallah e in tre città all'interno di Israele.

