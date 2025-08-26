

Washington, 26 ago. (Adnkronos) - Il 31 agosto il Libano presenterà un piano per convincere Hezbollah a disarmarsi. Lo ha reso noto l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack. Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack parlando dopo l'incontro con il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. "Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e che sarebbe felice di ritirarsi non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah".

"Israele è pronto ad agire passo dopo passo", ha dichiarato il vice inviato speciale Morgan Ortagus. "Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo che il governo libanese compirà, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo".

