

Gaza, 15 set. (Adnkronos) - "Le Idf hanno bombardato 10 edifici dell'Unrwa a Gaza negli ultimi quattro giorni". Lo rende noto il Commissario generale dell'agenzia delle Nazioni Unite Philippe Lazzarini, precisando che tra questi ci sono sette scuole e due cliniche che hanno ospitato migliaia di sfollati.

