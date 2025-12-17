

Gaza, 17 dic. (Adnkronos) - Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore a Gaza il 10 ottobre, secondo le Nazioni Unite si continuano a registrare elevati livelli di malnutrizione tra i bambini della Striscia di Gaza. L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, ha chiesto in un post su X che il proprio lavoro di soccorso possa tornare "alla piena capacità" per aiutare i bambini "che affrontano enormi difficoltà", tra cui guerra, sfollamento e malnutrizione. Israele ha severamente limitato l'ingresso degli aiuti a Gaza, portando alla conferma della carestia ad agosto da parte della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc) sostenuta dalle Nazioni Unite.



