

Beirut, 2 gen. (Adnkronos) - La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha riferito che spari provenienti da una posizione israeliana hanno colpito due volte le sue forze, senza segnalare vittime ma denunciando una "tendenza preoccupante". Negli ultimi mesi l'Unifil ha ripetutamente segnalato attacchi israeliani nei pressi o verso il suo personale e la scorsa settimana ha dichiarato che un attacco israeliano nei pressi di una delle sue posizioni ha ferito leggermente un peacekeeper. Il personale in pattuglia nel Libano meridionale oggi "ha segnalato 15 colpi di armi leggere che hanno colpito a non più di 50 metri di distanza", si legge in una dichiarazione dell'Unifil. Poco dopo, "i caschi blu impegnati in una seconda pattuglia nella stessa zona hanno segnalato che circa 100 colpi di mitragliatrice sono stati sparati a circa 50 metri da loro", aggiunge, senza segnalare danni o feriti.

"In entrambi i casi, le forze di pace hanno valutato che l'il fuoco proveniva da una posizione delle Forze di Difesa Israeliane a sud della Linea Blu", si legge nella dichiarazione, riferendosi al confine di fatto, e "hanno inviato una richiesta di 'interruzione del fuoco' attraverso i loro canali di collegamento". L'unifil afferma di aver informato in anticipo l'esercito israeliano sulle attività delle forze di pace. "Episodi come questi accadono con troppa regolarità e stanno diventando una tendenza preoccupante", si legge nella dichiarazione. "Ribadiamo il nostro appello alle Idf affinché cessino i comportamenti aggressivi e gli attacchi contro o nelle vicinanze delle forze di peacekeeping impegnate per la pace e la stabilità lungo la Linea Blu".

