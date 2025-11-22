

Ginevra, 21 nov. (Adnkronos) - Almeno 67 bambini sono stati uccisi in incidenti legati al conflitto da quando è iniziato il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha dichiarato l'Unicef, aggiungendo che "decine di altri sono rimasti feriti. Si tratta di una media di quasi due bambini uccisi ogni giorno da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco", ha detto ai giornalisti a Ginevra il portavoce del Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite Ricardo Pires.

