

Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Un israeliano è rimasto ucciso e un altro gravemente ferito in un presunto attentato con armi da fuoco nei pressi del valico di Allenby, tra la Cisgiordania e la Giordania. Lo ha riferito il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ai media israeliani. Il sito Ynet riferisce che due attentatori sono stati uccisi.

