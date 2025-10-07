

Il Cairo, 7 ott. (Adnkronos) - Ci sono progressi nei negoziati a Sharm El-Sheikh. Lo ha dichiarato l'ufficio del primo ministro israeliano al Times of Israel, aggiungendo che c'è "ottimismo, ma molta cautela". "Hamas può aggiungere ostacoli in qualsiasi momento e andarsene", ha avvertito.

Il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer partirà domani per i colloqui, ha detto ancora il funzionario, mentre l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e l'influente genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, si recheranno a Sharm El-Sheikh.

