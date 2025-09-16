

Washington, 16 set. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima dell'inizio dell'operazione di terra a Gaza City. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di partire per la Gran Bretagna, Trump ha parlato dell'operazione e ha affermato di non sapere ancora se la appoggia: "Dovrò vedere, non ne so molto. Posso dire che se Hamas usa gli ostaggi come scudi umani, dovrà pagare un prezzo pesante".

