

Washington, 9 ott. (Adnkronos) - “Ho parlato con Bibi Netanyahu poco fa. Mi ha chiamato. Mi ha detto: 'Non riesco a crederci. Ora piaccio a tutti', riferendosi a sé stesso. Gli ho risposto: ‘La cosa più importante è che ora amano di nuovo Israele’, ed è proprio così. Gli ho detto: ‘Israele non può combattere contro il mondo, Bibi, non può combattere contro il mondo’. E lui lo capisce molto bene. È incredibile come tutto si sia risolto". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump racconta a Fox News, la sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver annunciato il rilascio degli ostaggi e l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Nell'intervista, il tycoon esprime la propria soddisfazione, che valica i limiti dell'accordo di pace a Gaza, estendendosi "a tutto il Medio Oriente".

“È stata solo una serie di circostanze, come, ad esempio, eliminare il potenziale nucleare, la potenza nucleare dell'Iran. Sono successe tante cose diverse che sono state davvero incredibili. C'è voluto molto talento, lo assicuro. Ma c'è stata anche una certa dose di fortuna, anche la fortuna è necessaria. La fortuna esiste”, prosegue Trump, per poi sottolineare il “grande aiuto” fornito dai membri della sua amministrazione nel portare a termine l'accordo, “con tutti, da Steve Witkoff a Jared Kushner e Marco Rubio. JD Vance, l'intero gruppo è stato semplicemente fantastico. E l'esercito, come sapete, è stato fondamentale per raggiungere questo risultato. Abbiamo un esercito eccezionale con una leadership eccezionale”.

“Il mondo intero si è unito, così tanti paesi che non avreste nemmeno immaginato, attorno a questo accordo, e questo è qualcosa che, secondo me, senza non sarebbe successo”, aggiunge. “Tanti paesi che non avreste mai immaginato hanno espresso i loro migliori auguri e il loro impegno a fare tutto il necessario. I paesi vicini hanno tutti firmato, voglio dire, hanno tutti aderito, ed è stato, è stato davvero un periodo straordinario. Questo è più di Gaza. Questa è la pace in Medio Oriente, una cosa incredibile”.



