Washington, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - "Con Netanyahu abbiamo discusso degli enormi progressi compiuti a Gaza e nella regione in generale. C'è davvero PACE in Medio Oriente". Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine dell'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Mo: Trump, 'con Netanyahu discusso enormi progressi a Gaza, questa è davvero la pace'
11 febbraio, 2026 • 19:13
