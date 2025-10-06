

Washington, 6 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i colloqui svoltisi nel fine settimana tra gli stati arabi e altri paesi con Hamas, in merito al suo piano per porre fine alla guerra, hanno avuto "un grande successo". In un post su Truth Social, ha scritto: "Mi è stato detto che la prima fase dovrebbe essere completata questa settimana e chiedo a tutti di agire velocemente". Il presidente Usa ha inoltre affermato che "i team tecnici si riuniranno nuovamente oggi in Egitto per elaborare e chiarire gli ultimi dettagli".

