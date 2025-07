Washington, '31 lug. (Adnkronos) - Un accordo commerciale tra Canada e Stati Uniti sarà probabilmente ostacolato dall'annuncio fatto dal Canada di riconoscere uno Stato palestinese. Lo ha affermato Donald Trump su Truth Social. "Wow! Il Canada ha appena annunciato che sosterrà la creazione di uno Stato palestinese", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul social. "Questo renderà molto difficile per noi raggiungere un accordo commerciale con loro. Oh Canada!!!".

Ieri, il primo ministro Mark Carney ha rilasciato una dichiarazione secondo cui il Canada riconoscerà la Palestina a settembre alle Nazioni Unite se l'Autorità Nazionale Palestinese si impegnerà a realizzare "riforme tanto necessarie". Il Canada si unisce così a Francia e Regno Unito nell'impegno di riconoscere uno Stato palestinese nel contesto della grave crisi umanitaria in atto a Gaza.