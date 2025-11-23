

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Solitamente le sparate del senatore Gasparri si commentano da sole e non meritano nemmeno il tempo impiegato a rispondere. Questa volta però Gasparri ha davvero passato il segno e le esternazioni che ha rivolto contro il sindaco di Bologna sono intollerabili". Così in una nota Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

"Matteo Lepore nei giorni scorsi ha avvertito più volte dei rischi che avrebbe comportato lo svolgimento della partita di basket valevole per l'Eurolega Virtus-Maccabi al Paladozza di Bologna, chiedendo a più riprese di trovare una diversa soluzione proprio in nome della sicurezza. La gestione dell'ordine pubblico voluta dal Ministro Piantedosi è stata, invece, disastrosa e scellerata ed è stata evidente la volontà di esporre Bologna a quello che poi puntualmente si è verificato, mettendo a rischio non solo la città, ma anche le forze dell'ordine".

"Il senatore Gasparri, pur di sviare l'attenzione rispetto alle gravi ed evidenti responsabilità del Ministro Piantedosi, si è permesso di attaccare violentemente il sindaco di Bologna apostrofandolo addirittura come ‘una persona indegna’ ed inanellando una serie di accuse e falsità del tutto prive di ogni fondamento chiamando in causa nella sua polemica sconclusionata anche la segretaria del Pd. Il solito metodo di Gasparri che ben conosciamo e che a destra sono soliti utilizzare dal secolo scorso: ripetere una bugia mille volte affinché diventi verità. Ma non accadrà. Bologna è abituata a rispondere con i fatti e con la propria storia a queste intimidazioni. Al sindaco di Bologna piena solidarietà e tutto il sostegno del Pd nazionale per il lavoro che sta svolgendo e per la responsabilità con cui esercita il proprio ruolo nell'esclusivo interesse di tutta la comunità bolognese”.

