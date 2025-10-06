

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Esprimo la mia sincera solidarietà alla senatrice Segre per quanto accaduto durante una trasmissione televisiva. Tutti dobbiamo rispettare chi è stato vittima della shoah e ha vissuto sulla propria pelle le atrocità dei campi di concentramento nazisti. Fermiamo subito ogni pericoloso rigurgito di antisemitismo. L’Italia non ha bisogno di cattivi maestri. Mai più". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

