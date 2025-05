Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il piano di Israele, l'Italia si riconosce nel piano egiziano, appoggiato da tutti i Paesi arabi, per la ricostruzione di Gaza e raggiungere l'obiettivo 'due popoli, due Stati. Sono andato a ribadirlo al presidente al Sisi una decina di giorni fa". Lo ha ribadito a Start Sky TG24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che "il nostro pensiero è diverso da quello presente nel piano Netanyahu. Il governo italiano sostiene il progetto dei Paesi arabi che è stato preparato dagli egiziani, quindi il nostro progetto è diverso. Siamo molto preoccupati per le condizioni della popolazione palestinese. Detto questo, anche Hamas ha grandi responsabilità perché non fa nulla, soprattutto per proteggere la popolazione palestinese, perché anzi la usa".

"Ci sono già molte manifestazioni di malcontento dei palestinesi nei confronti di Hamas - spiega Tajani - Noi diciamo che deve stare fuori dal futuro della Palestina e dobbiamo invece rafforzare l'Autorità Nazionale Palestinese con la quale siamo in contatto e che stiamo aiutando, pronti ad aiutarla ancora di più. Lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto anche da un punto di vista finanziario, oltre che con la formazione che i nostri carabinieri danno alla polizia dell'Anp per il controllo della popolazione palestinese".