

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - "Non è possibile perché l'articolo 11 della nostra Costituzione ci impedisce di far parte di organismi internazionali nei quali non c'è una parità tra tutte le parti". Lo ha dichiarato in un punto stampa a Washington il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alla domanda se fosse escluso che l'Italia diventi membro permanente del Board of Peace.

