Roma, 28 ott. (Adnkronos) - l'Iran non deve reagire alla reazione, perché bisogna evitare l'escalation. In queste ore Israele ha compiuto un'azione mirata in replica a un attacco mirato. Non si tratta di una guerra generalizzata. Deve prevalere il senso di responsabilità. Tutti devono fare la propria parte e l'Iran deve anche convincere Hezbollah, Houti e miliziani siriani a non attaccare più Israele. Ora prevalga la diplomazia". Lo ha dichiarato in un'intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Dobbiamo favorire la designazione al più presto del nuovo presidente del Libano che, per costituzione, dev'essere un cristiano maronita - aggiunge Tajani - In assenza del Capo dello Stato - spiega -, in Libano il governo non può funzionare a pieno regime e non potrà affrontare concretamente il tema della tregua con Israele. In più, va rafforzato l'esercito regolare libanese affinché possa effettuare un effettivo controllo sul territorio nazionale. Queste forze regolari dovrebbero occupare uno dei due territori cuscinetto tra Israele e Hezbollah".