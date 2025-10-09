Londra, 9 ott. (Adnkronos/Afp) - "Un momento di profondo sollievo che sarà avvertito in tutto il mondo". Questo il commento del primo ministro britannico Keir Starmer sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza. "Sono grato per gli instancabili sforzi diplomatici di Egitto, Qatar, Turchia e Stati Uniti, supportati dai nostri partner regionali, nel garantire questo primo passo cruciale", ha affermato in una dichiarazione. "Questo accordo deve ora essere attuato integralmente, senza indugio, e accompagnato dall'immediata revoca di tutte le restrizioni agli aiuti umanitari salvavita a Gaza."
Mo: Starmer, 'accordo su Gaza momento di profondo sollievo, ora attuarlo'
9 ottobre, 2025 • 07:02
Londra, 9 ott. (Adnkronos/Afp) - "Un momento di profondo sollievo che sarà avvertito in tutto il mondo". Questo il commento del primo ministro britannico Keir Starmer sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza. "Sono grato per gli instancabili sforzi diplomatici di Egitto, Qatar, Turchia e Stati Uniti, supportati dai nostri partner regionali, nel garantire questo primo passo cruciale", ha affermato in una dichiarazione. "Questo accordo deve ora essere attuato integralmente, senza indugio, e accompagnato dall'immediata revoca di tutte le restrizioni agli aiuti umanitari salvavita a Gaza."