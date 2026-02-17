

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Il quotidiano ‘Il Giornale’ pubblica in esclusiva i documenti della Procura di Genova che certificano i contatti tra Sulaiman Hijazi, braccio destro di Hannoun, in carcere per finanziamento ad Hamas, e l'ex deputato M5S Tripiedi, quest’ultimo collaboratore di Alessandro Di Battista che, a quanto sembrerebbe, era a conoscenza delle trame finanziatorie ad Hamas del M5S. Forse un chiarimento dalle parti pentastellate sarebbe opportuno anche perché l’inchiesta in corso coinvolge la deputata Stefania Ascari, definita da Hijazi ‘cara amica’. I rapporti tra i fondamentalisti islamici e la sinistra istituzionale sono quanto di peggio ci possa essere e testimoniano una volta di più una connivenza che, a quanto pare, non è fatta solo di annunci ma di denaro sonante”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato.

