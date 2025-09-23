

Madrid, 23 set. (Adnkronos) - Il governo spagnolo ha approvato un embargo "totale" sulle armi nei confronti di Israele, parte di un pacchetto di misure volte a fermare quello che il primo ministro Pedro Sanchez ha definito "il genocidio a Gaza". Il decreto vieta tutte le esportazioni verso Israele di materiale di difesa e di prodotti o tecnologie a duplice uso, nonché l'importazione di tali attrezzature in Spagna, ha affermato il ministro dell'Economia Carlos Cuerpo in una conferenza stampa.

Il decreto blocca inoltre le richieste di transito di carburante per aerei con potenziali applicazioni militari e vieta l'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, compresa la loro pubblicità, afferma Cuerpo. "Questo decreto rappresenta un grande passo avanti e rappresenta un'iniziativa pionieristica a livello internazionale per quanto riguarda l'embargo totale sulle armi contro Israele", ha dichiarato Cuerpo in una conferenza stampa dopo l'approvazione del provvedimento da parte del governo.

Il governo afferma che il decreto "consolida per legge" il divieto di vendita o acquisto di equipaggiamento militare con Israele, applicato fin dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza.

